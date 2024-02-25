أسعار العملات العربية اليوم الأحد بالبنوك المصرية

أسعار العملات العربية اليوم الأحد.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، في أول يوم عمل بعد الاجازة الاسبوعية التي دامت يومان، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية، اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، للوقوف على أخر المستجدات التي تشهدها العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الأحد في السوق المصرفية

عملات ورقية لدول عربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.46 جنيه للشراء و100.46جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.71جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.46جنيه للشراء و100.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه و8.22 جنيه للبيع.

وحقق سعر للشراء الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.