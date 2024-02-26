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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في الدوري السعودي.. النصر يخسر رغم الفوز على الشباب

رونالدو
رونالدو

حقق فريق النصر فوزا مستحقا على نظيره الشباب بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم الفوز شهدت المباراة رقم سلبي للعالمي بعدما خسر الاستحواز لأول مرة في دوري هذا الموسم.

فقد ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه للمرة الأولى، يخسر النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي كاسترو، الاستحواذ في مباراة ضمن دوري روشن خلال الموسم الجاري.

وبلغت نسبة استحواذ الليوث في المباراة 54%، مقابل 46% للعالمي.

تفاصيل المباراة

أحرز كريستيانو رونالدو نجم النصر الهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يسجل يانيك كاراسكو هدف التعادل للشباب قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجل تاليسكا ثاني أهداف النصر في الدقيقة.

47 قبل أن يحرز كارلوس لاعب الشباب هدف التعادل في الدقيقة 67 بعدها عاود تاليسكا التسجيل، وأضاف الهدف الثالث.

موقف النصر والشباب في الدوري السعودي

رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط قبل خوض الأخير مباراته من نفس الجولة، فيما يتوقف رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

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