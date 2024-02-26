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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد والأرصاد تُحذر

طقس اليوم
طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن أقصى غرب البلاد عند مدينتي السلوم على موعد مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة خلال وقت قصير، فمن المتوقع أن يمتد نشاط الرياح الي الداخل اليوم الإثنين ليصل الي الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة.

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بيان مهم من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

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تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 


وأضافت الهيئة، هناك إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الإثنين ليسود طقس مائل للحرارة على نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

تأثير الرياح الجنوبية 


وتابعت، الأجواء المائلة للحرارة ترجع بسبب تأثير الرياح الجنوبية ولكن سرعان ما تنخفض مساءًا بعد دخول الهواء الشمالي البارد نسبيًا، فضًلا عن تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.


وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 13
الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12
كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 13
طنطا العظمى 26 والصغرى 13
دمياط العظمى 24 والصغرى 12
الاسماعيلية العظمى 26 والصغرى 13
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16
الفيوم العظمى 25 والصغرى 11
بني سويف العظمى 26 والصغرى 10  

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