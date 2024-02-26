توقيع عقد إستلام معمل الإبتكار لبرنامج مشواري بمركز شباب مدينة دمياط
تولي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط اهتماماً كبيراً بمجال الابتكار وريادة الأعمال في العصر الحالي، لتنفيذ معامل للابتكار داخل مراكز الشباب كجزء من دورها في تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد المصري، ودور هذه المعامل في تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال من أجل دعم هؤلاء الشباب.
وأشار الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط الي إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن إنطلاق معمل ابتكار من نوعه، والمقام داخل مركز شباب الوايلي، حيث سيتم تأسيس ستة معامل للابتكار في مصر، من بينهم معمل الإبتكار لبرنامج مشواري بمركز شباب مدينة دمياط وآخر بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، يأتي ذلك
فى إطار برنامج مشواري وذلك بدعم من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا في مصر وسفارة هولندا.
ويهدف المعمل إلى تطوير مهارات الإبتكار الإجتماعي والمهارات الرقمية وريادة الأعمال بين الشباب، بما في ذلك المصريون والوافدون. ووفق الأمم المتحدة، يتلقى الشباب المشارك في مشواري مجموعة من التدريبات لصقل مهاراتهم ومساعدتهم في بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مهارة أو مشروع واقعي.
يأتى معمل الابتكار في ضوء المساهمة في التمكين الإجتماعي والإقتصادي للشباب المصري وغير المصري من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال من أجل دعمهم للنجاح في الحياة