علماء يكتشفون طرق بسيطة لإنقاص الوزن

قدم العلماء توصيات حول كيفية تقليل الوزن تدريجيًا وفعالًا حتى لا يعود لاحقًا بقوة أكبر، أولا وقبل كل شيء، لإنقاص الوزن بشكل فعال، تحتاج إلى تطوير خطة الأكل الصحي.

أخبر الخبراء MedForum أن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على جميع العناصر الدقيقة المهمة للجسم. من المهم أيضًا أن تتذكر استهلاك كمية كافية من السوائل، ويوصي الخبراء أيضًا بتعلم التنفس بشكل صحيح، ولا ينبغي أن يكون التنفس صدريًا، بل عميقًا، عند استخدام البطن وهذه التقنية مفيدة جدًا لفقدان الوزن تدريجيًا.

يمكن أن يكون الدش المتباين، الذي يتناوب خلاله تدفق الماء البارد والساخن، فعالاً في فقدان الوزن، ويساعد التدليك المنتظم على تقليل ظهور السيلوليت ويساعد على تكسير رواسب الدهون، وإن شرب كوب من الماء، أو مضغ قشر الحمضيات، أو مضغ العلكة، ولكن بدون سكر، يمكن أن يتغلب على الشعور بالجوع وبهذه الطريقة يمكنك خداع الدماغ وتعمل عضلات المضغ، لكن السعرات الحرارية لا تدخل الجسم.

يجب استخدام المشي كلما أمكن ذلك صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، والمشي بدلاً من وسائل النقل العام عندما يكون لديك وقت، وما شابه لإنقاص الوزن، ينصح الخبراء برفع مكتبك وفي هذه الحالة، كل ساعة سيبدأ الشخص في فقدان 50 سعرة حرارية أكثر مما لو كان يجلس على مكتب عادي.

لتقليل وزن الجسم، ليس من الضروري تجويع نفسك وإرهاق نفسك بالنشاط البدني ويجب مراقبة جودة الطعام وتناوله بأجزاء صغيرة، ويجب أن تكون ممارسة الرياضة ممتعة، وأسلوب الحياة النشط هو المفتاح لشخصية ضئيلة.