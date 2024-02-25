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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد واشبيلية يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وإشبيلية

إنتهت احداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية

جاء الشوط الأول متكافئاً في بدايته حيث تبادل الفريقين الهجمات قبل أن ينجح فينسيوس جونيور في هز الشباك بالدقيقة العاشرة قبل أن يتم الغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفار بداعي وجود تسلل.

سيطر ريال مدريد بشكل كبير على وسط الملعب وحاول إختراق دفاع إشبيلية المتمركز بشكل جيد عن طريق الأطراف دون خطورة واضحة.

كثف الريال ضغطه في الدقائق الأخيرة وسدد تشوايميني كرة خطيرة مرت جوار القائم، ثم توغل براهيم دياز داخل المنطقة واهدر فرصة أخرى مؤكدة.

وسدد فالفيريدي نجم وسط ريال مدريد تصويبة صاروخية تصدى لها حارس إشبيلية بصعوبة لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 0-0.

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