اقرأ بالوفد غدا: انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

التضخم والسياسات النقدية والاستثمار والحماية الاجتماعية أبرز الملفات

الفلسطينيون يثمنون الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

“الزراعة” تستعد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات 50% في رمضان

أنباء عن تحويل “حماس” لحزب سياسي في الحكومة الفلسطينية