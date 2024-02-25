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الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد غدا: انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني".

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اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي

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اقرأ غدًا بالوفد.. توقيع أكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

التضخم والسياسات النقدية والاستثمار والحماية الاجتماعية أبرز الملفات

 

الفلسطينيون يثمنون الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

 

“الزراعة” تستعد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات 50% في رمضان

 

أنباء عن تحويل “حماس” لحزب سياسي في الحكومة الفلسطينية

الجريدة الورقية