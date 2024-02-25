اقرأ بالوفد غدا: انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
التضخم والسياسات النقدية والاستثمار والحماية الاجتماعية أبرز الملفات
الفلسطينيون يثمنون الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية
“الزراعة” تستعد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات 50% في رمضان
أنباء عن تحويل “حماس” لحزب سياسي في الحكومة الفلسطينية