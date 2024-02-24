السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ هبوط حاد للدولار وانخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب

ـ صفقة الاستثمار الكبرى توفر ملايين فرص العمل للمصريين

ـ طفرة عمرانية وتنموية عقارية وسياحية غير مسبوقة

ـ قمة مصرية - إريترية بالقاهرة

ـ تشكيل مجلس إدارة مؤسسة “الوفد” الإعلامية

ـ السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف في البحر الأحمر

ـ ضخ 55 ألف طن سكر و8200 طن لحوم طازجة و2500 “دواجن مجمدة”

ـ جهود مصرية شاقة لوقف حرب إبادة الفلسطينيين 

ـ تراجع حاد في أسعار الذهب والجرام يخسر 590 جنيهًا منذ بداية الأسبوع

ـ الأمم المتحدة: خطة “نتنياهو” تنسف حل الدولتين

ـ جنوب إفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بالشهادة في جرائم الاحتلال الصهيوني 

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