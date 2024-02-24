اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ هبوط حاد للدولار وانخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب
ـ صفقة الاستثمار الكبرى توفر ملايين فرص العمل للمصريين
ـ طفرة عمرانية وتنموية عقارية وسياحية غير مسبوقة
ـ قمة مصرية - إريترية بالقاهرة
ـ تشكيل مجلس إدارة مؤسسة “الوفد” الإعلامية
ـ السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف في البحر الأحمر
ـ ضخ 55 ألف طن سكر و8200 طن لحوم طازجة و2500 “دواجن مجمدة”
ـ جهود مصرية شاقة لوقف حرب إبادة الفلسطينيين
ـ تراجع حاد في أسعار الذهب والجرام يخسر 590 جنيهًا منذ بداية الأسبوع
ـ الأمم المتحدة: خطة “نتنياهو” تنسف حل الدولتين
ـ جنوب إفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بالشهادة في جرائم الاحتلال الصهيوني