اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ هبوط حاد للدولار وانخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب

ـ صفقة الاستثمار الكبرى توفر ملايين فرص العمل للمصريين

ـ طفرة عمرانية وتنموية عقارية وسياحية غير مسبوقة

ـ قمة مصرية - إريترية بالقاهرة

ـ تشكيل مجلس إدارة مؤسسة “الوفد” الإعلامية

ـ السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف في البحر الأحمر

ـ ضخ 55 ألف طن سكر و8200 طن لحوم طازجة و2500 “دواجن مجمدة”

ـ جهود مصرية شاقة لوقف حرب إبادة الفلسطينيين

ـ تراجع حاد في أسعار الذهب والجرام يخسر 590 جنيهًا منذ بداية الأسبوع

ـ الأمم المتحدة: خطة “نتنياهو” تنسف حل الدولتين

ـ جنوب إفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بالشهادة في جرائم الاحتلال الصهيوني