اقرأ غدًا بالوفد.. توقيع أكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "توقيع أكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

توقيع أكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار

مشروع رأس الحكمة تنمية حقيقية وليس بيعا للأصول

تعظيم شراكة القطاع الخاص و35% أرباح سنوية لمصر من المشروع

د. وجدي زين الدين يكتب: صفقة الاستثمار الكبرى الدلالات والنتائج

"السيسي" والعاهل الأردني يرفضان التصعيد العسكري في غزة

حماس تختتم اجتماعات القاهرة حول وقف الحرب.. والوفد الإسرائيلي يصل باريس

غدًا.. "الحوار الوطني" يفتح ملف القضايا الاقتصادية

الحكومة تستمع لرؤية الخبراء والمتخصصين لحل الأزمات

اليوم.. المفكر الكبير عبدالجواد ياسين في ضيافة الوفد