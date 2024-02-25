هل يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في الليل إلى السمنة؟| علماء يجيبون

أحد الأسئلة الأكثر إثارة للجدل في علم التغذية، ما إذا كان تناول الطعام ليلًا خطيرًا أم لا من وجهة نظر السمنة؟، لذلك شارك علماء من جامعة أريزونا البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة حول آثار تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل على الجسم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 3105 أشخاص من 23 مدينة أمريكية شملهم الاستطلاع حول عاداتهم الغذائية في وقت متأخر من الليل. كما أخذ الباحثون في الاعتبار مؤشرات مثل نوعية نوم المشاركين والمشاكل الصحية المزمنة والوزن الزائد.

تناول الوجبات الخفيفة في الليل يؤدي إلى الأرق والسمنة

ونتيجة لذلك، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل أن يرفض الشخص تناول الطعام ليلا (وكذلك الأطعمة غير الصحية بشكل عام)، وإن مثل هذه العادات تؤدي إلى تطور الأرق والسمنة والسكري، كما يعتقد مؤلفو المشروع.

وأفاد ما يقرب من 60٪ من جميع المشاركين بتناول الطعام بانتظام في الليل وفي الوقت نفسه، كان ثلثا المشاركين يعانون من مشاكل في النوم.

ويشير الخبراء إلى أن قلة النوم والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية والمداهمات الليلية للثلاجة هي ظواهر وثيقة الصلة وليس من الواضح على الفور ما هو السبب في سلسلتهم وما هي النتيجة.

يوصي العلماء أولاً وقبل كل شيء بتطبيع النوم والذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل والنوم لمدة 6 ساعات على الأقل، وقال خبراء علميون إن قلة النوم غالباً ما تدفع الإنسان إلى الانغماس في الأطعمة غير الصحية، كما أن الوجبات السريعة تضاعف الرغبة في تناول الطعام ليلاً.