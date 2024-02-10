استشاري تغذية علاجية تكشف الفرق بين السمنة وزيادة الوزن

تحدث الدكتورة ندى بهاء، استشاري التغذية العلاجية، عن زيادة الوزن، موضحة أن هناك الفرق بين زيادة الوزن والسمنة، إذ إنه بالنسبة للكبار يتم تحديدها من خلال “bmi”، مشددة على أنه في حال وصول الوزن من 25 إلى 30 الـ bmi يكون زيادة وزن، وأعلى من ذلك يكون السمنة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بالنسبة للأطفال تعرف من خلال اللوحة التي تكون موجودة بشهادة الميلاد، ويكون موجود عليها الطول والوزن ويتم حسابة إذا كان الطفل في مرحلة عادية أو لدية زيادة وزن أو سمنة، موضحًا أن مرض السمنة له خطورة كبيرة على الأطفال ويعتمد ذلك على أكثر من مرحلة، مثل عدم قدرتهم على الحركة والجري والم في الركبة والتأثير على النوم.

وأشارت إلى أن الأطفال كذلك لا يتحركون كثيرًا وفي سن المراهقة يتم عمل تحاليل لأنه من الممكن أن يكون لديه مشاكل في مقاومة الأنسولين عالية، مؤكدة أن السمنة تؤخر البلوغ بالنسبة للأولاد وتسرعه بالنسبة للفتيات، وأنه يوجد الكثير من العلامات تؤكد خطورة السمنة على الأطفال.

تشير بعض الأبحاث إلى أن بدائل السكر قد تعطل تنظيم الشهية، وتساهم في زيادة الوزن، ولها روابط بقضايا التمثيل الغذائي، وفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا.

وتعتبر بدائل السكر مركبات صناعية، أو طبيعية، تستخدم لتحلية الأطعمة والمشروبات دون إضافة سعرات حرارية، في حين أنها تقدم بديلًا منخفض السعرات الحرارية للسكر، إلا أن هناك مخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة.

منظمة الصحة تحذر تدق ناقوس الخطر

وأوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بدائل السكر للتحكم في وزن الجسم، أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.

وغالبًا ما تكون هذه البدائل أكثر حلاوة من السكر بعدة مرات، ويستخدمها عادة الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، أو التحكم في مستويات السكر في الدم أو التحكم في وزنهم.

السكر المزيف يمكن أن يضر صحتك، في حين أن بدائل السكر تقدم الحلاوة دون السعرات الحرارية، وارتفاع نسبة السكر في الدم المحتمل المرتبط باستهلاك السكر بانتظام، إلا أنها تأتي مع مجموعة من العيوب الخاصة بها.