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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: التعادل أمام الإتحاد نتيجة جيدة

طارق مصطفى
طارق مصطفى

علق طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي على تعادل فريقه امام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد

وقال طارق مصطفى في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ كنا نأمل فى تحقيق الفوز اليوم ولكن التعادل امام فريق الاتحاد السكندرى المحترم وسط جماهيرة المتحمسة أمر جيد ”.

وأضاف: “ استحوذنا على الكرة معظم فترات شوط المباراة الثانى بسبب ترابط الخطوط والتحرك السليم بدون كرة وكان فى الامكان احراز فوز مهم يجعلنا نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ”.

وأكمل: “ غدا سنعود للتدريبات استعدادا للسفر للاسكندرية مرة اخرى لمواجهة فاركو الجمعة المقبلة ”.

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