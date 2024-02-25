طارق مصطفى: التعادل أمام الإتحاد نتيجة جيدة

علق طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي على تعادل فريقه امام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ كنا نأمل فى تحقيق الفوز اليوم ولكن التعادل امام فريق الاتحاد السكندرى المحترم وسط جماهيرة المتحمسة أمر جيد ”.

وأضاف: “ استحوذنا على الكرة معظم فترات شوط المباراة الثانى بسبب ترابط الخطوط والتحرك السليم بدون كرة وكان فى الامكان احراز فوز مهم يجعلنا نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ”.

وأكمل: “ غدا سنعود للتدريبات استعدادا للسفر للاسكندرية مرة اخرى لمواجهة فاركو الجمعة المقبلة ”.