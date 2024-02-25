عاجل
خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع تنموي جديد بين مصر وإيطاليا (فيديو) باحث سياسي يكشف ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة (فيديو)
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 4 قضايا إتجار بالممنوعات في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بحملات أمنية أسفرت عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

 

كما تم ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى) بجانب تنفيذ (847) حكم قضائى متنوع.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

مواد متعلقة

القبض على هارب من 18 سنة سجن

تحرير 20 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رصد 4 قضايا اتجار في المخدرات بدمياط

الأمن يضبط شخصين لحيازتهما 1400 قطعة أثرية في الجيزة

القبض على تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى عابدين

النقل تضبط 1762 قضية في المترو والقطارات

ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام والمؤبد في الجيزة

المرور ترصد 20 ألف مخالفة متنوعة في يوم
الجريدة الورقية