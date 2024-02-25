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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو: نعمل على صفقة للإفراج عن المحتجزين لكن لا نضمن نجاحها

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن المحتجزين، مضيفًا، نعمل جميعًا على صفقة للإفراج عن المحتجزين لكن لا نضمن نجاحها.

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وأضاف "نتنياهو"، أن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي"، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع فريقه لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من حماس.

وأضاف "إذا كان لدينا اتفاق، فسيتأجل بعض الوقت لكنه سيُنجز، وإذا لم يكن لدينا اتفاق فسننجزها على أي حال"، مضيفًا أنه بمجرد البدء في عملية رفح الفلسطينية سنكون على بعد أسابيع من النصر التام.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدِة سبسطية، شمال غرب نابلس، وفقا لـ "وفا".

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط المنطقة على إغلاقها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، وأعلنت إغلاق المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتشهد المنطقة الأثرية في البلدة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستعمريه، ما يؤدي لاندلاع مواجهات.

 

 

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