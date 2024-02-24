السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات خلال مظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل والشرطة تفرقهم بالمياه (فيديو)

اشتباكات خلال مظاهرات
اشتباكات خلال مظاهرات ضد نتنياهو

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الذين يطالبون بإعادة الأسرى من غزة، في تل أبيب، واعتقل الأمن 18 متظاهرًا.

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واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه من سيارات الإطفاء لتفريق المتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مقتل قائد سرية في غزة 

أعلن جيش الاحتلال، مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء "غفعاتي" بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في  حي الزيتون في غزة .

وحتى اليوم اعترف الجيش "الإسرائيلي" بشكل رسمي بمقتل 577 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 238 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها، إن مقاتليها قتلت ضابطا صهيونيا قنصا ببندقية "الغول" جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

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