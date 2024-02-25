حكومة نتنياهو تريد توسيع الاستيطان في فلسطين (شاهد)

أكد الكاتب والباحث السياسي، مراد حرفوش، أن بن غفير وسموتريتش فرضوا الكثير من المعيقات والإجراءات التي تمنع وصول المصلين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان، وفرضوا العديد من الحواجز والبوابات على المدن والقرى الفلسطينية.

وقال “حرفوش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إنه في ظل الإعلان عن بناء هذه المستوطنات يريدون تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الحملة الاستيطانية، وأيضًا تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى.



وأضاف أن :"ما يتم يوميًا من هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنيين الفلسطينيين يدل على الرغبة لدى حكومة نتنياهو بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة مع حساسية شهر رمضان لدى الفلسطينيين والمسلمين".

وأشار حرفوش إلى أنه في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من إغلاقات ومضايقات على المواطن العربي الفلسطيني، وهذه الحكومة اليمنية المتطرفة تريد مزيد من ممارسة الضغط على الفلسطينيين من أجل توسيع رقعة الحرب.

اعتقال 200 فلسطيني خلال مداهمات بخان يونس





وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن نحو 200 شخص تم اعتقالهم خلال العملية العسكرية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن نحو 200 شخص تم اعتقالهم خلال العملية العسكرية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وأضاف الجيش في بيان: "خلال العملية، تم العثور في المستشفى على أدوية مختومة غير مستخدمة تحمل أسماء الرهائن الإسرائيليين، كما تم العثور على العديد من الأسلحة وتم اعتقال حوالي 200 إرهابي ومشتبه به في أنشطة إرهابية".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى، ثاني أكبر مستشفى في غزة ويحظى بأهمية كبيرة في ظل الشلل الذي أصاب الخدمات الصحية بالقطاع، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعا أعقبته مداهمة.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتمي بالمستشفيات، وتنفي الحركة هذا الاتهام وتقول إن إسرائيل تثير هذه المزاعم لتدمير قطاع الصحة في غزة.

ويواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون، جوعا حادا وانتشار أمراض، في أزمة إنسانية يصفها مسؤولو إغاثة بأنها غير مسبوقة.

ونزح معظم سكان غزة إلى جنوب القطاع حيث يتكدسون حول رفح، قرب الحدود مع مصر.