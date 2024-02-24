جريمة صالة الجيم.. شاب يسقط في قبضة العدالة بعد شهور من الفرار

كرم الله بني الإنسان بالعقل الذي يجعلهم يُميزون بين الحق والباطل، ويُرشدهم لسبيل الرشاد دون أن يميلوا لطريق الضلال.

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ولكن حينما يُغلب ضعاف النفوس نوازع الشر والطُغيان فإن ذلك كله يُصبح هباءً منثوراً.

وقعت جريمتنا في الشطر الشمالي من القارة الأمريكية، وتحديداً في الولايات المُتحدة الأمريكية وجارتها المكسيك.

مُخالفة هجرة تُسقط مُجرم خطير !

وحينها تضافرت الظروف لينال المُجرم جزاؤه العادل بعد أن ظن لبرهة أن لا يد ستطاله كي تُقدمه للعدالة.

بطل القصة الشرير شاب يبلغ من العُمر 21 سنة ويُدعى كريستيان أفيلا سوليس، وُجهت له أصابع الاتهام في جريمة إنهاء حياة وقعت في عام 2022، وراح ضحيتها رجل في مُنتصف العقد الرابع من عُمره.

وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الجريمة تم اكتشافها بعد العثور على جثمان السيد خوسيه ألبيرتو أجيري كاستيلانوس – 36 سنة (أب لأربعة أطفال) خارج صالة اللياقة البدنية "الجيم" في مدينة أوستن بولاية تكساس.

المجني عليه

واعتبرت الشرطة والجهات المسئولة عن توجيه الاتهام الشاب كريستيان افيلا سوليس مُتهماً في واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة الرجل.

وأكدت السلطات على أن كريستيان فر إلى المكسيك بعد الجريمة، وظن حينها أنه أفلت من مصيدة العدالة للأبد.

ولفتت تقارير محلية إلى أن السلطات المكسيكية قامت بالقبض عليه يوم 17 فبراير الجاري بسبب مُخالفة لقوانين الهجرة.

وقامت السلطات المكسيكية بترحيل المُتهم لأمريكا، وينتظر حالياً في السجن بداية مُحاكمته للقصاص منه.

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الجريمة، وعن دوافع الجاني، وستكشف أيضاً عن كلمة القضاء في القضية، وهل ستراه المُنظومة القضائية مُداناً أم بريئاً.