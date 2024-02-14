"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل للمحامين والمحاميات بالمنيا

في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اختتم برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، اليوم الثالث والأخير لورشة العمل التي شارك فيها 25 من المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا، والتي استمرت لمدة 3 أيام متتالية، بهدف إقامة مناقشات موسعة بين قضايا المرأة والمحامين والمحاميات حول أهم بنود مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.

تأتي الورشة في إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة" الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع قضايا المرأة "كفينفو" الدنماركية.

اليوم الأول للورشة التدريبية

بدأت فاعليات اليوم الأول للورشة التدريبية ، بكلمة افتتاحية لجواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع وأنشطته والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية، وقام بإدارة وتيسير ورشة العمل محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار دعم مؤسسة قضايا المرأة المصرية للمحاميات المرشحات في انتخابات نقابة المحامين، وعلى هامش ورشة العمل للمحامين/ت بمحافظة المنيا، استضافت مؤسسة قضايا المرأة المصرية المرشحات: أشجان عبدالفتاح المرشحة على مقعد استئناف القاهرة رقم 22، وسناء خليفة المرشحة على مقعد استئناف أسيوط رقم 11، ودعاء العجوز رقم 8 على مقعد النقيب، و عبير حمدي رقم 63 على مقعد استئناف القاهرة، و فاطمة الهادي رقم 13 على مقعد استئناف المنصورة، وقد قامت المرشحات بعرض البرامج الانتخابية لهن، والرد على تساؤلات واستفسارات الحضور من المحامين/ات حول أهمية تحسين أوضاع المحامين/ات وأوضاع نقابة المحامين بشكل عام والتأكيد على ضرورة دعم المحاميات في خوض العملية الانتخابية.