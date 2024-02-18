قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول تشريعات حماية النساء من العنف

نظم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة تدريبية للإعلاميين/ات حول تشريعات حماية النساء من العنف ، ومهارات العمل على الحملات الإعلامية، و تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 18-19 فبراير 2024،

تهدف الورشة إلى رفع الوعى بصور وأشكال العنف القائم على النوع، والتشريعات الوطنية فى هذا الشان، والآليات الدولية المصدقة عليها مصر ودورهم في مواجهة العنف. بالإضافة إلى طرح ما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية والحد من جرائم العنف.

قدم المادة التدريبية في اليوم الأول أحمد أبو المجد، المحامي والباحث الحقوقي، وقد تناول التدريب:

- مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي صوره وأنواعه وأشكاله

- التكلفة الاقتصادية للعنف والأضرار المترتبة عليه لدى الأسرة والمجتمع

- أوجه وأشكال التمييز والعنف في المجتمع

جدير بالذكر أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين. كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.َ