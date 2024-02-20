قضايا المرأة تختتم الورشة التدريبية حول تشريعات حماية النساء من العنف

اختتم اليوم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة التدريبية للإعلاميينات حول تشريعات حماية النساء من العنف، ومهارات العمل على الحملات الإعلامية، و التى استمرت في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير 2024.

رفع الوعى

استهدفت الورشة رفع الوعى بصور وأشكال العنف القائم على النوع، والتشريعات الوطنية في هذا الشأن، والآليات الدولية التي صدقت عليها مصر، ودورها في مواجهة العنف، بالإضافة إلى طرح ما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية والحد من جرائم العنف.

تناول التدريب، خلال اليوم الثالث عدة محاور منها التعريف بالحملات الإعلامية وعناصرها الأساسية عوامل نجاح الحملات الإعلامية بالتطبيق على مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.

العنف ضد المرأة

جدير بالذكر أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين. كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.