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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يواكيم لوف يعلق على تدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ توخيل

يواكيم لوف
يواكيم لوف

علق يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني السابق، على إمكانية تدريبه فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المتذبذبة التي يتحققها البفاري مع المدرب توماس توخيل.

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وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا صعبًا للغاية على نظيره لايبزيج بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه تلقى قبل ذلك هزيمتين متتاليتين من لاتسيو في دوري أبطال أوروبا وباير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وتحدث يواكيم لوف في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية على إمكانية تدريب بايرن ميونخ، حيث قال: "من المحتمل، لكن ليس لدى البفاري أي اهتمام بي كمدرب، ولن أكون مهتمًا أيضًا ببايرن".

وتابع: "قلت كثيرًا إن الحصول على وظيفة أخرى هنا في ألمانيا أمر غير وارد بالنسبة لي".

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