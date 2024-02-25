١٧٫٥ مليون جنيه أسهماً مجانية لمساهمى شركة سيتى لاب «CILB»

٢٧٫٣٪ أسهماً مجانية

وافق مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية، على زيادة رأس المال المدفوع من 64 مليون جنيه إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه مصرى بإصدار 174.84 مليون سهم مجانى القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه للسهم (عشرة قروش).

قال د. «الجعيدى» إن شركة «سيتى لاب» حققت صافى أرباح ٨.٤١٣.٨٢٤ جنيه فى عام ٢٠٢٣.

كان «الجعيدى» قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» إلى أن الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نهاية فبراير الجارى.

أشار «الجعيدى» إلى أن مسئولى الشركة قد تلقوا على مدار الأيام القليلة الماضية العديد من الاتصالات من قطاع كبير من المستثمرين، للاهتمام الكبير بسهم الشركة، المتوقع تداوله خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الشركة مؤخرا فى بيان للبورصة إن الزيادة تمويل من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وأرباح العام بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بواقع 0.273 سهم مجانى لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية وقدرها عشرة قروش للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى توقيع تقرير الإفصاح وإدراج أى تعديلات على تقرير الإفصاح وفقا لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أی جهة إدارية أخرى.