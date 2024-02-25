المنشاوي: غرس 1000 شجرة مثمرة بحرم جامعة أسيوط

دشن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد ٢٥ فبراير؛ مبادرة "هنجملها" للتنمية المستدامة؛بغرس شجرة مثمرة بمحيط كلية التربية، وذلك ضمن ١٠٠٠ شجرة مهداه من مؤسسة " هنجملها للتنمية المستدامة" للجامعة، بحضور المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة وأمين مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار أنشطة المبادرة؛ لزيادة الرقعة الخضراء، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري؛ جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر "للتنمية والبيئة في الوطن العربي"، والمنعقد فى رحاب جامعة أسيوط على مدار يومين ٢٥ و٢٦ من فبراير؛ بعنوان "التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية ...التحديات والحلول".

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن مبادرة هنجملها للتنمية المستدامة، أهدت الجامعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة؛ زيتون، ومانجو، وتين وذلك؛ لاستخدامها في تشجير الحرم الجامعى بالكامل، دعماً للمبادرة الرئاسية" ١٠٠ مليون شجرة مثمرة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى نشر الوعى البيئي، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وإعلاء قيم الجمال، موضحاً أن مشاركة الجامعة في مبادرة "هنجملها" يأتى انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة أسيوط، نحو نشر ثقافة الإستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء؛ مؤكداً أن الجامعة حريصة على المشاركة فى جميع المبادرات المجتمعية التى تخدم المجتمع، وتساعد فى الحفاظ على البيئة.

وفى هذا الإطار؛ توجه الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص الشكر؛ لكافة القائمين على مبادرة " هنجملها "؛ لجهودهم الحثيثة فى العمل على توفير بيئة نظيفة، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين، والحد من التغيرات المناخية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

ودعا الدكتور أحمد المنشاوي؛ عمداء الكليات إلى دعم هذه المبادرة، وتشجيع الطلاب على المشاركة بها، وتنمية وعيهم نحو الحفاظ على البيئة؛ من خلال استغلال المناطق الفارغة بحرم الجامعة، والإفادة منها فى زرع الأشجار المثمرة، وذلك يسهم فى زيادة المسطحات الخضراء بالجامعة، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

ومن جهته؛ كشف المهندس محمد قبطان إن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع؛ لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050؛ داعياً كافة طلاب الجامعة إلى المشاركة فى غرس الأشجار المثمرة؛ لوصول إلى حرم جامعي؛ صحي، وخالي من الملوثات.

وعلى صعيد متصل؛ شارك فى زراعة الأشجار المثمرة بالحرم الجامعي؛ الدكتور أحمد حمزة مدير مركز الدراسات والبيئية بالجامعة، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة؛ وذلك بحضور الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد شحاته رئيس قسم نباتات الزينة والمشرف على إدارة الحدائق بالجامعة، الدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور محمود عبدالمعطي الأستاذ بقسم اللغة العربية بالجامعة.