فكر جوميز الفنى "العصا السحرية" لحل أزمة الظهير الأيسر أمام أبو سليم بالكونفدرالية

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره أبو سليم الليبي، فى مواجهة صعبة للأبيض بالجولة الخامسة التى تجمعهما بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك بدون ظهير أيسر أمام أبو سليم الليبي.. فكر جوميز الفني قبل صدام الكونفدرالية الليلة

ووفقا للتدريبات الأخيرة التى خاضها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز انه يعقد النيه على حل أزمة عدم وجود ظهير أيسر للفريق، بالحل الأول وهو مشاركة عمر جابر في هذا المركز كما فعل في لقاء الإسماعيلي من قبل.

أو الحل الثاني، وهو الدفع بـ الأوغندي ترافيس موتيابا في هذا المركز لحل تلك الأزمة نظرًا لايجادته اللعب بالقدم اليسرى وتأمينه بلاعب أخر من وسط الملعب حتى لا تمثل ثغرة كبيرة يعانى منها الفريق.

أو الحل الثالث، ان يفاجئنا البرتغالي بتوظيف لاعب آخر، غير متوقع لعبه فى الجانب الأيسر، بحسب رؤيته الفنية من خلال مران الفريق منذ أن وقع عقود توليه المهمة الفنية للأبيض.

غيابات الزمالك قبل صدام أبو سليم الليبي اليوم

ويغيب الثلاثي عبدالله السعيد – ناصر ماهر – سيف فاروق جعفر – لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

‏‎بينما يغيب، محمود الونش ومحمد عبدالشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وإبراهيما نداي لإصابته في العضلة الضامة، و‎زياد كمال بسبب نفس الإصابة، بجانب غياب الثنائي، ‎محمود علاء ومصطفى الزناري لأسباب فنية.

تاريخ الزمالك أمام الأندية الليبية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات أمام الأندية الليبية في مختلف البطولات الإفريقية، حقق الزمالك الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في لقاء وحيد.

وتعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين بعد مباراة الذهاب في دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله يوسف أوباما.

وضمن الزمالك التأهل لربع نهائي الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1- الزمالك 10 نقاط

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني بدون نقاط