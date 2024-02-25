أسعار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأحد.. شهدت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، في أول يوم عمل بعد الاجازة الاسبوعية التي دامت يومان، وسجل سعر اليورو في حالة الشراء 33.12 جنيه، أما البيع فسجل 33.28 جنيها.

وفي هذا الصدد "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، للوقوف على أخر المستجدات التي تشهدها العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

اليورو

وجاء سعر صرف العملات الأجنبية اليوم كالآتي:

سعر اليورو في حالة الشراء 33.12 جنيه، أما البيع فسجل 33.28 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 38.74 جنيه، في حالة البيع بلغ 38.95 جنيه.

سعر الدولار‏ ‏الكندي‏ عند الشراء من البنك 22.97 جنيه، بينما وصل إلي 22.90 جنيه عند البيع.

سعر الين الياباني في حالة الشراء 20.47 جنيه من البنك، وناهز حوالي 20.58 في حالة البيع.

وسجلت العملات التالية في حالات التحويل من وإلي البنك الأهلي المصري كالتالي:-

سعر اليوان الصيني حقق حوالي 4.27 جنيه عند الشراء من البنك، وسجل حوالي 4.29 جنيه في حالة البيع.

سعر الكرون‏ ‏الدنماركي‏ سجل نحو 4.92 جنيه في حالة الشراء، بينما بلغ عند البيع نحو 4.94 جنيه.

سعر الكرون النرويجي وصل إلي 2.92 جنيه عند الشراء من البنك، أما في حالة البيع فلامس 2.96 جنيه.