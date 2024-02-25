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أخبار وتقارير

مواعيد تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة

أراضي بيت الوطن
أراضي بيت الوطن

بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزاً بمنطقة شمال الرحاب، والحي الثاني، والحي الثالث، والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم التوجه إلى الإدارة العقارية بالجهاز لمراجعة سداد المستحقات، ومراجعة موقف قطعة الأرض قبل الاستلام، ويكون الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج بالمنطقة A، من 1 : 15، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 61 : 75، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 76 : 90، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 91 : 105، يوم الإثنين 4/3/2024، والقطع من 106 : 120، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 121 : 135، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 136 : 150، يوم الخميس 7/3/2024، والقطع من 151 : 155، يوم الأحد 10/3/2024.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة K، من 1 : 10، يوم الإثنين 11/3/2024،والقطع من 11 : 31، يوم الثلاثاء 12/3/2024، والقطع من 85 : 100، يوم الأربعاء 13/3/2024، والقطع من 101 : 110، يوم الخميس 14/3/2024، والقطع من 111 : 118، يوم الأحد 17/3/2024، والقطع من 169 : 178، يوم الإثنين 18/3/2024، وتسليم القطع بالمنطقة M، من 1 : 10، يوم الثلاثاء 19/3/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الأربعاء 20/3/2024، والقطع من 21 : 29، يوم الخميس 21/3/2024، والقطع بالمنطقة I، من 1 : 10، يوم الأحد 24/3/2024، والقطع من 19 : 26، يوم الإثنين 25/3/2024، والقطع من 50 : 75، يوم الثلاثاء 26/3/2024، والقطع من 105 : 113، يوم الأربعاء 27/3/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمنطقة J، من 20 : 29، يوم الخميس 28/3/2024، والقطع من 30 : 37، يوم الأحد 31/3/2024، والقطع من 47 : 56، يوم الإثنين 1/4/2024، والقطع من 57 : 65، يوم الثلاثاء 2/4/2024، والقطع من 68 : 80، يوم الأربعاء 3/4/2024، والقطع من 81 : 90، يوم الخميس 4/4/2024، والقطع من 91 : 100، يوم الأحد 14/4/2024، والقطع من 101 : 110، يوم الإثنين 15/4/2024، والقطع من 111 : 120، يوم الثلاثاء 16/4/2024، والقطع من 121 : 130، يوم الأربعاء 17/4/2024، والقطع من 131 : 140، يوم الخميس 18/4/2024، والقطع من 141 : 150، يوم الأحد 21/4/2024، والقطع من 165 : 174، يوم الإثنين 22/4/2024، لافتاً إلى أنه تم تخصيص يومي 23 و 24/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام بمنطقة شمال الرحاب.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الحي الرابع بيت الوطن العاملين بالخارج، المنطقة F، من 1 : 10، يوم الأحد 28/4/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 29/4/2024، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 30/4/2024، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 1/5/2024، والقطع من 41 : 50، يوم الثلاثاء 7/5/2024، والقطع من 51 : 60، يوم الأربعاء 8/5/2024، والقطع من 61 : 70، يوم الخميس 9/5/2024، والقطع من 71 : 80، يوم الأحد 12/5/2024، والقطع من 81 : 90، يوم الإثنين 13/5/2024، والقطع من 91 : 100، يوم الثلاثاء 14/5/2024، والقطع من 101 : 110، يوم الأربعاء 15/5/2024، والقطع من 111 : 120، يوم الخميس 16/5/2024، والقطع من 121 : 130، يوم الأحد 19/5/2024، والقطع من 131 : 140، يوم الإثنين 20/5/2024، والقطع من 141 : 150، يوم الثلاثاء 21/5/2024، والقطع من 151 : 160، يوم الأربعاء 22/5/2024، والقطع من 161 : 170، يوم الخميس 23/5/2024، والقطع من 171 : 180، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من 181 : 190، يوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 191 : 200، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 201 : 210، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 211 : 220، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع من 221 : 230، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 231 : 240، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 241 : 248، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع بالمنطقة D، من 1 : 9، يوم الأربعاء 5/6/2024.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثاني بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج والأكثر تميزاً، بالمنطقة H، من 1 : 10، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الأحد 7/6/2024، والقطع من 20 : 30، يوم الإثنين 8/6/2024، والقطع من 31 : 40، يوم الثلاثاء 9/6/2024، والقطع من 41 : 50، يوم الأربعاء 10/6/2024، والقطع من 51 : 60، يوم الخميس 11/6/2024، والقطع من 61 : 70، يوم الأحد 23/6/2024، والقطع من 71 : 80، يوم الإثنين 24/6/2024، والقطع من 81 : 90، يوم الثلاثاء 25/6/2024، والقطع من 91 : 100، يوم الأربعاء 26/6/2024، والقطع من 101 : 110، يوم الخميس 27/6/2024، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 1/7/2024، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 2/7/2024، والقطع من 131 : 140، يوم الأربعاء 3/7/2024، والقطع من 141 : 150، يوم الأحد 7/7/2024، والقطع من 151 : 160، يوم الإثنين 8/7/2024، والقطع من 161 : 170، يوم الثلاثاء 9/7/2024، والقطع من 171 : 180، يوم الأربعاء 10/7/2024، والقطع من 181 : 190، يوم الأحد 14/7/2024، والقطع من 191 : 200، يوم الإثنين 15/7/2024، والقطع من 201 : 210، يوم الثلاثاء 16/7/2024، والقطع من 211 : 220، يوم الأربعاء 17/7/2024، والقطع من 221 : 230، يوم الخميس 18/7/2024، والقطع من 231 : 240، يوم الأحد 28/7/2024، والقطع من 241 : 250، يوم الإثنين 29/7/2024، والقطع بالمنطقة K، أرقام (1 – 20 – 21 – 31 – 42 – 52 – 59 - 62)، يوم الثلاثاء 30/7/2024.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثالث بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، المنطقة B، من 1 : 10، يوم الأربعاء 31/7/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الخميس 1/8/2024، والقطع من 21 : 30، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 31 : 40، يوم الإثنين 5/8/2024، والقطع من 41 : 50، يوم الثلاثاء 6/8/2024، والقطع من 51 : 60، يوم الأربعاء 7/8/2024، والقطع من 61 : 70، يوم الخميس 8/8/2024، والقطع من 71 : 80، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع من 81 : 87، يوم الإثنين 12/8/2024، وتسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، المنطقة C المرحلة الخامسة، أرقام (43 – 46 – 47 – 50 – 52 – 53 – 54 – 60 – 61 – 62 )، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع أرقام (63 – 74 – 75 – 76 – 77 – 88 – 97 – 98 – 99 – 101 )، يوم الأربعاء 14/8/2024، والقطع أرقام (102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 112 – 113 - 144)، يوم الخميس 15/8/2024، والقطع أرقام (146 – 147 - 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 164 – 166 - 167)، يوم الأحد 18/8/2024، وتخصيص الأيام من 19/8/2024 : 24/8/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالأحياء الثاني والثالث والرابع بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، والأكثر تميزاً.

 

 

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