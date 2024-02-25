طريقة عمل أصابع مالحة بالزعتر.. فطار سريع

أصابع مالحة بالزعتر من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كفطار أو عشاء سريع بجانب كوب من الشاي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

أصابع مالحة بالزعتر

طريقة عمل أصابع مالحة بالزعتر

المقادير

- لدهن العجينة :

صفار البيض : 1 حبة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الزعتر : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 3 اكواب

- ماء دافئ : كوب وربع

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- النشاء : ملعقتان كبيرتان وربع

- الزعتر : 5 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الماء الدافئ والخميرة والسكر، وحركي المزيج، واتركيه جانباً حتى يتفاعل.

ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، وزيت الزيتون، والنشاء، والزعتر، ومزيج الخميرة في وعاء العجّانة الكهربائية، واعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة طرية.

غطّي العجينة، واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر وترتاح بدرجة حرارة الغرفة.

قسّمي العجينة إلى نصفين، ثم افردي كل قسم على سطح صلب بواسطة الشوبك.

ادهني العجينة بمزيج صفار البيض، وزيت الزيتون، ثم انثريها الزعتر.

قطّعي العجينة إلى أصابع متساوية، ثم صفّيهم في صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق حتى تتحمر أصابع الزعتر، ثم قدميها بحرارة الغرفة.