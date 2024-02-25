أسعار مخفضة.. أماكن معارض "أهلًا رمضان"

يُعقد معرض "أهلاً رمضان" في مختلف محافظات مصر بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، و هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من تأثيرات التضخم على المواطنين.

سلاسل تجارية

المعارض تشمل منافذ في مختلف المناطق، وتتكامل مع سلاسل التجارة والمجمعات الاستهلاكية. إليك بعض أماكن معارض "أهلاً رمضان" في بعض المحافظات:

1. القاهرة الكبرى:

- السيدة زينب: امتداد شارع السد، ميدان زينهم، منطقة المواردي.

- مصر القديمة: أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة.

- المقطم: ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

- والمزيد من العناوين.

2. الجيزة:

- الملك فيصل، أرض اللواء بالعجوزة، المنيب، ترعة المنصورية بالهرم.

3. الإسكندرية:

- الأزاريطة، العطارين، الجمرك، المنشية.

4. الشرقية:

- الزقازيق، الإبراهيمية، الحسينية، منيا القمح، ديرب نجم، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة.

5. المنوفية:

- مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم.

6. القليوبية:

- بنها، حي غرب شبرا، قليوب، طوخ، القناطر الخيرية، منطقة المستشح.

7. كفر الشيخ:

- الحامول، بلطيم.

8. الفيوم:

- أمام نادي الشباب المسلمين.

9. بني سويف:

- منتزه النصر، الفشن، الواسطى.

10. سوهاج:

- بجوار استاد سوهاج، أمام مركز سوهاج.

هذه المعارض تسعى لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.