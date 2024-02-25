الزراعة تتابع أعمال البساتين والمشاتل بالمنيا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة أعمال ومزارعي البساتين بمحافظة المنيا.

مشاتل الخضر والفاكهة

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن لجنة من الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تفقدت أعمال البساتين، ومشاتل الخضر والفاكهة بالمحافظة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار عطا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضا تفقد الأعمال داخل محطة إنتاج الشتلات لمديرية الزراعة بالمنيا، للوقوف على سير العمل، والإنتاج بها.