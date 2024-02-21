الزراعة تعلن اجتياز سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تجديد الاعتماد السنوى للأيزو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية (SDS-Lab.) التابع لمعهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية إجراءات تجديد الاعتماد السنوى للايزو ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) بنجاح.

اعتماد المعمل

اعتماد المعمل تم من خلال الخبراء التابعين لهئية الـ EGAC حيث قاموا بالفحص والتدقيق فى نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز وقال الدكتور احمد شلبي المشرف على المعمل ان ذلك يأتى في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشراف الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد بأهمية متابعه العمل نحو مواصله وتحسين جودة الخدمات المقدمه للعاملين فى القطاع الزراعى لدعم الصادرات المصرية وبما يساهم فى حماية المستهلك المصري.

الخبراء التابعون لهئية الـ EGAC المهندس أشرف أحمد عمر .د. اسامه البطاوى والدكتوره منى كمال مع د. محسن ابو رحاب مدير المعهد الدكتور أحمد شلبى المشرف على المعمل والدكتورة سحر يوسف مديرة المعمل وفريق العمل بالمعمل أثناء الزيارة.



وقال الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد ان هذا المعمل يعتبر من مصاف المعامل التى تعمل فى هذا المجال وكصرح له بأصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية التى تصيب البطاطس والطماطم والموالح و الفراوله والزيتون والعنب و الفاكهة حجرية النواه، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بفحص الامراض المتسببة عن الإصابة بالفيتوبلازما والمعتمدة دوليا بما يساهم فى تنمية الصادرات المصرية ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين فى القطاع الزراعى ودعم الصادرات المصرية وبما يساهم فى حماية المنتج المصرى وحيث يقوم المعهد بتدبير كافه الاحتياجات لضمان حسن سير العمل وتنفيذ أهدافه.

وأوضحت الدكتوره سحر يوسف مديرة المعمل ان معمل سمارت لاب حاصل على شهادة الايزو ISO/IEC 9001:2015 والتى تتضمن توفر المواصفات القياسية التى تتعلق بنظام إدارة الجودة في المعامل وعلى شهادة الايزو ISO/IEC 17025:2017والخاصه بتقييم كفاءة مختبرات الفحص التى تعتمد على تكنولوجيا الـ DNAواصدار شهادات دولية للخلو من الامراض الفيروسية والفيتوبلازما التى تصيب المحاصيل البستانية الهامة مثل الموالح والفروله و البطاطس و الطماطم و الزيتون و العنب و المشمش والخوخ بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.



واشاد المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد بالجهد المبذول من قبل القائمين على معمل سمارت لاب والذى نتج عنه اجتياز المعمل لاجراءات الاعتماد والذى يتيح للمعمل اصدار الشهادات و التقارير المعتمده دوليا تحت مظله المجلس الوطنى للاعتماد وطبقا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمه التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC).





يذكر ان معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية تتركز مهامه فى استخدام أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيريا الى جانب تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة و الحد من انتشار الامراض وان رؤية المعمل هى زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الامراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين فى القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التى تهتم بتوصيل كل ماهو جديد فى مجال الامراض النباتية و تشخيصها كما يقوم المعمل بإصدار نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف علية والإبلاغ في حالة ظهور امراض جديدة وتتضمن النشرات أيضا طرق الوقاية والعلاج و من اولويات المعمل ايضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم فى التعرف على الامراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة انتاجية القطاع الزراعى ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة و الكمية.