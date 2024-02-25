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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة

قرار علاج على نفقة
قرار علاج على نفقة الدولة

استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، للحصول على العلاج بشكل مجاني من المستشفيات المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يوفر عليهم أموال طائلة.

 

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كيفية الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

- في البداية التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

- إجراء الكشف الطبي للمريض بالمستشفى.

 - يتم كتابة تقرير طبي وتقرير لجنة ثلاثية.

 - تسليم الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.

 - يجب ملء النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

- يعرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة.

يتم إصدار القرار وإخطار المواطن من خلال رسالة قصيرة على الهاتف المحمول.

أخيرًا يتوجه المريض للمستشفى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة.

 مستشفيات العلاج على نفقة الدولة 

جدير بالذكر يمكن للمواطن معرفة مستشفيات العلاج على نفقة الدولة عبر موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة من هنا.

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