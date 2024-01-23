الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشارى صحة نفسية يكشف علاج وساوس سب المقدسات.. فيديو

الدكتور أحمد هارون،
الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن مريض الوسواس إذا نطق بالسب، فلا حرج عليه بسبب عدم تمكنه من ضبط ذاته. 

وأوضح مستشار الصحة النفسية، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن مريض الفصام لديه فكرة مطمئن تمامًا إلى صحتها، وبالرغم من توافر الأدلة المنافية لفكره إلا أنه مطمئن لفكرته، وهذا عكس مريض الوسواس القهري.

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ولفت إلى أن الوسواس القهري عبارة عن فكرة يعلم الشخص تمامًا عدم منطقيتها إلا أنه لا يستطيع التخلص منها، لذا مريض الوسواس القهري يعيش ألمًا نفسيًا أصعب من مريض الفصام. 

وأضاف أن التقليل من معاناة مريض الوسواس القهري أو غيره من الأمراض النفسية يزيد من حدتها، ويمكن التأكيد على أن مريض الوسواس القهري لديه سيل من الأفكار اللا متناهية، مشيرًا إلى أن الوسواس القهري مقاومته تزيد من حدته، لذا يجب أن يكون هناك برنامج علاجي مُحكم لهذا المرض.

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