14 فبراير.. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول علاج المثانة المفتوحة في الأطفال

مستشفى جراحة المسالك البولية

تنظم مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول علاج المثانة المفتوحة عند الأطفال خلال الفترة من 14 حتي 16 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور هشام مختار أستاذ جراحة المسالك ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم جراحة المسالك، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد العزيز الدروي أستاذ جراحة المسالك البولية ومقرر الورشة، والدكتور أحمد عبد الحميد أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية ورئيس اللجنة العلمية، وبمشاركة البروفيسور الألماني Wolfgang Rosch رئيس قسم جراحة المسالك بجامعة krankenhaus Barmherzige، وبحضور الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

ومن المقرر، أن الورشة تشهد بث حي لعمليات متنوعة لأطفال يعانون من هذا المرض، وتستغرق العملية من 6 إلى 8 ساعات