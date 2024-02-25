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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الحرارة .. طقس السعودية اليوم الأحد

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من المناطق.

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تقلبات جوية مع سقوط للأمطار 


وأفاد المركز، أن التوقعات تشير إلى وجود حالة من التقلبات الجوية يرافقها أمطار خفيفة مع تزايد في حدة الرياح التى تثير الغبار إلى جانب تدني كبير في مستوي الرؤية الأفقية على كلا من (مكة والمدينة والجوف والقصيم وحائل والشرقية).

ضباب وانعدم للرؤية الافقية 


وحذر من منطقة الحدود الشمالية من ضباب وانعدام في الرؤية الافقية 1 كم أو اقل مع أتربة مثارة حتى الساعات الأولى من صباح الأثنين المقبل. 

كما يوجد نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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