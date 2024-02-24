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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عامر حسين: احتفال ضخم لنهائي كأس مصر.. هذا موعد سفر القطبين إلى السعودية

عامر حسين رئيس لجنة
عامر حسين رئيس لجنة المسابقات

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أن هناك ضغوطات كثيرة للغاية في جدول مباريات هذا الموسم بسبب مشاركات الأندية في البطولات الأفريقية وأيضا توقفات الأجندة الدولية للمنتخب الوطني.

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وقال حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: “الدوري توقف لمدة 45 يوما بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى جانب الأجندة الدولية وهذا الأمر سيؤدي إلى تأخير انتهاء بطولة الدوري الممتاز”.

وأضاف: " سيكون هناك مؤجلات حال وصول الأندية المصرية إلى نهائيات البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية ".

احتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر

وتابع: "هناك استعداد بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، والناديين سيتوجهون إلى السعودية قبل اللقاء بـ5 أيام وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح".

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