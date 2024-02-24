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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مركز الملك سلمان: مغادرة الطائرة السعودية التاسعة لإغاثة الشعب الأوكراني

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان

 

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم "السبت" الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن حمولة الطائرة تشتمل على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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