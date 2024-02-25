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الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس موضحة  أن هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

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رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الغد

نشاط للرياح


وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة توخي الحذرو الحيطة واتباع كافة  التعليمات  المرروية، فضًلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق  من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

سقوط أمطار خفيفة 


وذكرت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
القاهرة العظمى 23 والصغرى 14
كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 14
طنطا العظمى 22 والصغرى 14
دمياط العظمى 20 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16
الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 13
بني سويف العظمى 24 والصغرى 09
الفيوم العظمى 24 والصغرى 09
أسيوط العظمى 25 والصغرى 10
المنيا العظمى 24 والصغرى 10

الأقصر العظمى 27 والصغرى 14

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