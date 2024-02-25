حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مأئل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأحد.. شبورة مائية صباحاً

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14.

والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11.

وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11.

وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13.

وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.