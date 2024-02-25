جاد الله: الزمالك يعاني من أزمة دفاعية.. غياب السعيد وماهر "مؤثر"

تحدث خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق عن مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": غياب عبد الله السعيد وناصر ماهر قد يؤثر على أداء الزمالك أمام أبو سليم الليبي، وخاصًة "الأخير" بعد المستوى الذي ظهر به في اللقاء الماضي أمام النادي الاسماعيلي بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الزمالك سيعاني أمام أبو سليم دفاعيًا

وأضاف: "الزمالك سيعاني أمام أبو سليم من الناحية الدفاعية، في ظل الغيابات، ورحيل حاتم سكر علامة الاستفهام بالنسبة لي خاصة وأنه صغير السن وسيكون له مستقبل كبير، كما أن الفريق استغنى أيضًا عن عبد الله جمعة، مع إصابة أحمد فتوح، وأخيرًا محمد عبد الشافي".

وواصل: " الزمالك في حاجة للتعاقد مع ثنائي جديد في قلب الهجوم لسد العجز الذي يعاني منه في ذلك المركز لعدم ثبات مستوى سيف الدين الجزيري بجانب سامسون إكينولا الذي لا يحصل على فرصته في المشاركة ".

وعن إمكانية انضمام رمضان صبحي للزمالك علق قائلاً: "رمضان صبحي بعيد تماما عن مستواه المعهود ومن الواضح أنه لا يتدرب بتركيز وانضمامه للزمالك في هذه الفترة لن يكون مؤثر ".