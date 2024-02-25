عبد المنصف : عملت في الزمالك فترة صعبة والسوشيال ميديا تتحكم في الامور

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك السابق أنه عمل في فترة صعبة واستلم الامر والفريق ليس أفضل حال ولكن سنتحدث بالارقام في اخر اربعة مباريات تلقي الزمالك هزائم واهدف ومنذ عملي لم اتعامل مع الحارسين ومرة عواد مصاب ومرة صبحي موقوف .

وأضاف عبد المنصف عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن علي قناة dmc: أنه قام بتصعيد لاعبين صغار وكان هناك عدم استقرار فني واداري ووقف قيد ومستحقات متاخرة ورحل اوسوريو وجاء معتمد جمال ليزيد الاستقرار داخل الفريق

وأكد عبد المنصف الكل تابع ماقدمه عواد في دورة دبي وهذا مايعني ان الشغل الخاص بنا بدأ في الظهور وماحدث معي حدث كابتن معتمد جمال والسوشيال ميديا هي من تتحكم في الامور بسبب مطالبها الدائمة برحيلي