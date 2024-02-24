الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: هناك تجانس بين لاعبي الزمالك القدامى والصفقات الجديدة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد حسام عادل، الناقد الرياضي المُرافق لبعثة الزمالك الرسمية في الجزائر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، أشاد بملعب مباراة أبو سليم الليبي.

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وقال عادل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "اليوم الطقس كان شديد البرودة وكان يوجد أمطار في التدريب الختامي للاعبي الزمالك، ومن المتوقع أن تكون الأمطار شديدة خلال المباراة غدا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يعيشون حالة معنوية جيدة وهناك حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد خلال التدريبات".

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقناة الناقلة :

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ابو سليم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة غدًا الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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