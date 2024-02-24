وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الزمالك فى الجزائر

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق بمدينة عنابة قبل مواجهة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أحمد سليمان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تواصله المستمر مع بعثة الفريق للاطمئنان على إقامة البعثة بالجزائر ومساندة اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، باستاد 19 مايو 1956، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.