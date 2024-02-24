نانت يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد

كشف جوسلين جورفينيك مدرب نانت، طبيعة إصابة مصطفى محمد بعد استبداله خلال مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي.

وفاز نانت بهدف على لوريان، اليوم السبت، في الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري الفرنسي

وقال مدرب نانت بعد نهاية المباراة: "كان على تينو أن يحل محل مصطفى محمد، لقد تعرض مصطفى محمد لضربة في الفخذ، وسنرى طبيعتها بعد إجراء الفحوصات الطبية".

بهذه النتيجة يحتل نانت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد لوريان عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.