بايرن ميونخ يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على لايبزيج

حقق بايرن ميونخ الفوز على نظيره أر بي لايبزيج بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم بايرن ميونخ في النتيجة عن طريق الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 56، بينما عادل لايبزيج النتيجة عن طريق اللاعب بنجامين سيسكو في الدقيقة 70، لتصبح النتيجة 1/1.

فيما عاد كين ليمنح بايرن ميونخ الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليفوز البفاري بهدفين مقابل هدف واحد.

واستطاع بايرن ميونخ العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد الخسارتين في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو بهدف نظيف، وفي البونديسليجا أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده في جدول ترتيب الدوري الألماني للنقطة 53 في وصافة المسابقة، بينما يتجمد رصيد لايبزيج عند النقطة الـ 40 في المركز الخامس.