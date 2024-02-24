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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات المقاولون حتى الجولة 30 بالدوري

المقاولون
المقاولون

كشفت رابطة الأندية المحترفة ، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الـ 30 فضلا عن مواعيد المباريات المؤجلة بمشاركة 18 فريقا .

ونكشف لكم مواعيد مباريات المقاولون العرب حتى الأسبوع الـ 30 وموعد مباراة بيراميدز المؤجلة من الأسبوع العاشر .

مواعيد مباريات المقاولون المقبلة في الدوري المصري الممتاز

المقاولون ضد المصري ، الجولة الـ14 ،7 مساءا ، الاثنين 26 فبراير

سيراميكا ضد المقاولون،الجولة الـ15، 4 عصرا، الجمعة 1 مارس

المقاولون ضد الاسماعيلي، الجولة الـ16، 4 عصرا، السبت  9 مارس

الجونة ضد المقاولون، الجولة الـ17، 9:30 مساءا، الأحد 31 مارس

المقاولون ضد بيراميدز، الجولة الـ10 المؤجلة، 4 عصرا، الاثنين 15 أبريل

بلدية المحلة ضد المقاولون،الجولة الـ18، 4 عصرا، الجمعة 19 أبريل

المقاولون ضد الزمالك، الجولة الـ19، 7 مساءا، الأربعاء 24 أبريل

المقاولون ضد سموحة، الجولة 20، 7 مساءا، الأحد 28 أبريل

زد ضد المقاولون، الجولة الـ21، 7 مساءا، الجمعة 3 مايو

المقاولون ضد الاتحاد السكندري ، الجولة الـ22، 4 عصرا، السبت 11 مايو

الأهلي ضد المقاولون ، الجولة الـ23، 7 مساءا، الأربعاء 15 مايو

المقاولون ضد فاركو، الجولة الـ24 ، 7 مساءا ، الاثنين 20 مايو

الداخلية ضد المقاولون، الجولة الـ25، 7 مساءا، السبت 25 مايو

المقاولون ضد طلائع الجيش، الجولة الـ26 ، 7 مساءا، الأحد 16 يونيو

بيراميدز ضد المقاولون ، الجولة الـ27، 7 مساءا، الأحد 23 يونيو

المقاولون ضد البنك الأهلي، الجولة الـ28، 4 عصرا، الجمعة 28 يونيو

إنبي ضد المقاولون، الجولة الـ29، 7 مساءا، الثلاثاء 2 يوليو

المقاولون ضد فيوتشر، الجولة الـ30 ، 4 عصرا، الاثنين 6 يوليو

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