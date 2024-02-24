مواعيد مباريات المقاولون حتى الجولة 30 بالدوري
كشفت رابطة الأندية المحترفة ، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الـ 30 فضلا عن مواعيد المباريات المؤجلة بمشاركة 18 فريقا .
ونكشف لكم مواعيد مباريات المقاولون العرب حتى الأسبوع الـ 30 وموعد مباراة بيراميدز المؤجلة من الأسبوع العاشر .
مواعيد مباريات المقاولون المقبلة في الدوري المصري الممتاز
المقاولون ضد المصري ، الجولة الـ14 ،7 مساءا ، الاثنين 26 فبراير
سيراميكا ضد المقاولون،الجولة الـ15، 4 عصرا، الجمعة 1 مارس
المقاولون ضد الاسماعيلي، الجولة الـ16، 4 عصرا، السبت 9 مارس
الجونة ضد المقاولون، الجولة الـ17، 9:30 مساءا، الأحد 31 مارس
المقاولون ضد بيراميدز، الجولة الـ10 المؤجلة، 4 عصرا، الاثنين 15 أبريل
بلدية المحلة ضد المقاولون،الجولة الـ18، 4 عصرا، الجمعة 19 أبريل
المقاولون ضد الزمالك، الجولة الـ19، 7 مساءا، الأربعاء 24 أبريل
المقاولون ضد سموحة، الجولة 20، 7 مساءا، الأحد 28 أبريل
زد ضد المقاولون، الجولة الـ21، 7 مساءا، الجمعة 3 مايو
المقاولون ضد الاتحاد السكندري ، الجولة الـ22، 4 عصرا، السبت 11 مايو
الأهلي ضد المقاولون ، الجولة الـ23، 7 مساءا، الأربعاء 15 مايو
المقاولون ضد فاركو، الجولة الـ24 ، 7 مساءا ، الاثنين 20 مايو
الداخلية ضد المقاولون، الجولة الـ25، 7 مساءا، السبت 25 مايو
المقاولون ضد طلائع الجيش، الجولة الـ26 ، 7 مساءا، الأحد 16 يونيو
بيراميدز ضد المقاولون ، الجولة الـ27، 7 مساءا، الأحد 23 يونيو
المقاولون ضد البنك الأهلي، الجولة الـ28، 4 عصرا، الجمعة 28 يونيو
إنبي ضد المقاولون، الجولة الـ29، 7 مساءا، الثلاثاء 2 يوليو
المقاولون ضد فيوتشر، الجولة الـ30 ، 4 عصرا، الاثنين 6 يوليو