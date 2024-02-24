مصر تهزم مدغشقر 97 - 66 في ثاني مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة

فاز منتخب مصر الوطن الأول لكرة السلة، على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة 97 - 66 في ثاني مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، الأفرو باسكت“ التي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري .

وجاءت نتائج الفترات في اللقاء لصالح مصر كالتالي :-

23 - 14

50 - 34

70 - 53

97 - 66

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ في أولى مباريات التصفيات الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وشهدت قائمة المنتخب غياب الثلاثي “إيهاب أمين، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا "بيبو"، للاصابة .

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في التصفيات على صدارة التصفيات بمواجهة نظيره كوت ديفوار غداً الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً.