تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بوركينا فاسو.. مفاجأة في حراسة المرمي

يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لبدء رحلته الرسمية مع الفراعنة مساء اليوم الخميس ، بمواجهة نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستقر حسام حسن بشكل كبير على التشكيل الأساسي أمام بوركينا فاسو، والذي قد يشهد مفاجآت كثيرة.

ينتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد





موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، فتنقل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قناتي «أون تايم سبورت 1»، و«ssc» السعودية.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو



1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط

