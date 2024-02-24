صن داونز يرافق مازيمبي في ربع النهائي بعد الفوز على نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

فاز صن داونز على نظيره الموريتاني نواذيبو بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية صن داونز بتوقيع كل من جوموليمو كيكانا في الدقيقة 21 وأضاف تيمبينكوسي لورش الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة يحتل صن داونز وصافة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد نواذيبو بالمركز الثالث، ولديه 4 نقاط.

وكان مازيمبي قد حسم التأهل لربع النهائي بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويتقابل مازيمبي وصن داونز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتحديد متصدر ووصيف المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.