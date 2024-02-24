مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يضرب شباب بلوزداد برباعية ويمنح الأحمر بطاقة التأهل

اكتسح فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعبه بدار السلام في تنزانيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أهداف يانج إفريكانز أمام شباب بلوزداد، جاءت بتوقيع كل من موداثيري يحيى في الدقيقة 43 وأضاف الثاني ستيفان عزيز كي بالدقيقة 46.

وعزز بالهدف الثالث كينيدي موسوندا في الدقيقة 48 واختتم الرباعية جوزيف جيدي غنادو في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يتأهل يانج أفريكانز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كوصيف المجموعة الرابعة بعدما جمع 8 نقاط بينما تأهل الأهلي هو الأخر كمتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتقابل الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في ختام دور المجموعة بينما المباراة الثانية، تجمع بين شباب بلوزداد مع ميدياما في الجزائر، وتعد مواجهة تحصيل حاصل، حيث تلاشت حظوظ الفريق الجزائري بشكل رسمي بعد الخسارة برباعية اليوم أمام يانج أفريكانز، وأيضا الفريق الغاني بعد هزيمته من الأهلي.