اسرائيل: مقتل ضابط بصاروخ مضاد للدبابات في حي الزيتون بغزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل رائد بصاروخ مضاد للدبابات في حي الزيتون بغزة، وفقا لما ذكرته فضائية “االقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وعلى النقيض ارتفعت حصيلة شهداء غزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم السبت: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وختم البيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141، حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرًا، موضحة أن الاحتلال لا يسهل عملية إجلاء المرضى لعلاجهم بالمستشفى الميداني التابع لها.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة، وتمنع الوصول إليها، معربة عن قلقها من استمرار احتجاز الطواقم الطبية.

كما أكدت أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة، ووضعًا صحيًا كارثيًا، في ظل منع وصول المساعدات.

ولم تعد المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29514 شهيدًا، ونحو 69616 جريحًا.